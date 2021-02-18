شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : مبادرة بيع قميص ساسي في حيز الدراسة والتنفيذ خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك أن مبادرة جماهير الزمالك ببيع تي شيرت فرجاني ساسي من جانب النادي لجمع مستحقات التجديد للاعب ، في اطار الدراسة حيث سيتم دراسته خلال الايام االقادمة واتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول.

كما اكد السمري في تصريحات لليوم السابع إن ادارة النادي تقدر حب جمهور الزمالك للكيان ومدي انتمائهم ورغبتهم في بقاء فرجاني ساسي ، مضيفا ان ساسي لاعب مهم للفريق وللجماهيرأيضا، مشددا على أن هذه المبادرة من شأنها تقدير الجماهير لقيمة اللاعب التونسي وتاكيد على رغبتهم فى بقائه بصفوف الزمالك.

كانت جماهير الزمالك قد طرحت عدة حلول للابقاء على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد تألقة حيث يمثل رومانة الميزان للفريق الابيض وهناك مطالب كثيرة للابقاء على الدولي التونسي ليستمر فى صفوف الفريق الابيض

مازالت المفاوضات بين مسئولي الزمالك وساسي مستمرة لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث يرغب اللاعب فى البقاء في صفوف الزمالك ولكن له مطالب مادية يسعي لتنفيذها خاصة انه تلقي عروض مغرية كثيرة بمقابل مادي كبير .