الزمالك يُعلن بدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين بالنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلنت اللجنة المُكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، تعيين بدر حامد كمدير لقطاع الناشئن ومديرًا فنياً للقطاع بجانب إسناد مهمة إدارة الأكاديمية الخاصة بالنادي لمجدي سالم.

وقال بدر حامد، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إنه سعيد بالعودة لقيادة قطاع الناشئين بنادي الزمالك، واصفاً إياه بالمنصب الهام.

وأشار حامد، إلى أنه سيسعى لمساعدة قطاع الناشئين وإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع الفترة القادمة، والوصول إلى أعلى مستوى وإفادة من قطاع الناشئين للنادي.

وأعرب مدير قطاع الناشئين الجديد بنادي الزمالك، بسعادته بالعمل مع اثنين من علامات الزمالك البارزة وهما: جمال عبد الحميد المشرف العام على القطاعات، وطارق يحيى رئيس القطاعات.