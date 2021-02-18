الكشف عن حكام مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن الطاقم الذي سيُدير مباراة منتخب مصر ونظيره الكيني وجزء القمر، تحكيمياً ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الكيني يوم 25 مارس المقبل على ملعب استاد كاسراني بنيروبي، براية جنوب أفريقية؛ حيث يضم الطاقم كلًا من فيكتور جوميز "حكم ساحة"، زاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع".

وبتستضيف مصر بعدها نظيرها جزء القمر، يوم 29 مارس المقبل باستاد القاهرة، تحت قيادة طاقم تحكيمي من مالي يضم: بوبو تراوري "حكم ساحة"، بابا يومبوليبا "مساعد أول"، أمادو بيلي جيس "مساعد ثان"، جاوسو كاني "حكم رابع".

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالتصفيات بالتعادل بهدف لكل فريق أمام كينيا قبل التعادل سلبياً أمام جزر القمر في الجولة الثانية ثم الفوز في الجولة الثالثة أمام توجو بهدف نظيف ثم بثلاثية مقابل هدف أمام توجو في الجولة الرابعة.