الاتحاد يعمق جراح كارتيرون مع التعاون بمشاركة حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك المحترف المصري في صفوف اتحاد جدة، أحمد حجازي، أساسياً خلال مباراة فريقه اليوم الخميس أمام نظيره التعاون الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري.

وتقدّم التعاون في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه عبدالله ساني قبل أن يتعادل الاتحاد عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينينو في الدقيقة 49 ثم سجل حارس مرمى التعاون الهدف الثاني في مرماه في الدقيقة 68.

وتُعد هذه المباراة هي الهزيمة الثالثة على التوالي للتعاون تحت قيادة كارتيرون فهُزم في الجولة الـ 18 أمام القادسية بهدفين نظيفين بعدما هُزم أمام النصر بثلاثية في الجولة 17.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الثامن.