موسيماني: أحب "الكفتة"..لا أستطيع الذهاب لـ"المتجر" في مصر.. وأحتاج حراسًا للتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن عدد من الأمور لا سيما الحياة في القاهرة من خلال تصريحات إذاعية لأحد البرامج في جنوب أفريقيا.

وقال المدرب المتوج حديثًا ببرونزية مونديال الأندية مع الأهلي، إن الأكلة المفضلة له في القاهرة هي "ساندوتش الكفتة" مضيفًا أنها الأفضل بالنسبة له.

وبسؤاله عن أهم ما يفتقده حاليًا في جنوب أفريقيا قال: "ما أفتقده من جنوب إفريقيا هو مساحتي الشخصية، أنا لا أستطيع أن أجد مساحة شخصية هنا، فأنا في جنوب أفريقيا أستطيع الذهاب إلى المتجر في أي وقت والناس تعرف من أنا ويتركونني في حالي، أما في مصر لا".

وأضاف من خلال تصريحاته عبر بودكاست On The Whistle: "أنا لا أستطيع فعل نفس الشيء في مصر، هذا النادي كبير للغاية، وأنا أتفهم الأمر تمامًا، وأدرك أن مايكل جوردان لا يمكنه التوجه إلى المتجر بسهولة، فأنا إن ذهبت إلى المتجر يكون من حولي 3 أو 4 حراس؛ لأن الأهلي يمتلك 70 مليون شخص في مصر يشجعونه، وكل واحد منهم يرغب في التقاط صورة تذكارية".

وأكمل: "الحقيقة إنني لا أستطيع الذهاب للمتجر، لقد فعلت هذا الشيء مرة واحدة على مدار 5 أشهر، وهذا الشيء لا يمكن أن تجده في أوروبا، حتى يورجن كلوب يستطيع أن يتحرك بسهولة، لكن لسوء الحظ الجمهور هناك متحمس للغاية، ولهذا أنا أفتقد الحياة في جنوب أفريقيا؛ لأن الأمر هناك بسيط، بينما هنا الحياة تدور حول كرة القدم".

وبسؤاله عن أكثر اللاعبين مهارة والذين تدربوا تحت قيادته قال: "هناك مهارة في صناعة الأهداف وهناك مهارة في تسجيل الأهداف، هناك الكثير من اللاعبين الذين يمكن أن نذكرهم مثل سيرينو وثيمبا زواني".

وعن أفضل مدير فني قال: "ليس لدي مدير فني مفضل بشكل مطلق، لكنني أحب للغاية أليكس فيرجسون؛ لأنه سيطر على الدوري الإنجليزي لأكثر من 20 سنة، لكنني معجب أيضًا بيورجن كلوب، وكارلو أنشيلوتي؛ لأنه لا يقدر بشكل الكافي رغم ما حققه من بطولات، فهو مدرب صامت ويعمل للكرة فقط، ولديك دييجو سيميوني، وكيف استطاع أن يجمع الفريق حول فلسفة خاصة به، وأنا أحب اقتباس شيء من كل مدرب".

وأكمل: "حققنا الثلاثية ومن الممكن أن نحققها هذا ممكن، فهناك بطولتا كأس السوبر، ولو حققناهما فسيكون هذا دليل على أننا نستطيع أن نحقق شيئًا ما مجددًا".

واختتم: "الفوز على الأهلي 5-0 كان شيئًا جيدًا، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر من الممكن أن يتكرر من جديد".