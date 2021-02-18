مران الزمالك.. تأهيل عبد الشافي.. وراحة من التدريبات الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

خاض محمد عبد الشافي لاعب فريق نادي الزمالك، تدريبات تأهيلية داخل الجيم على هامش مران اليوم الخميس.

ويعاني عبد الشافي من إصابة في الركبة، حيث يخضع اللاعب حاليًا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل.

مران الزمالك شهد أيضًا خوض اللاعبين لتدريبات قوية تحت إشراف مدرب الفريق البرتغالي جايمي باتشيكو.

وحرص باتشيكو على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وطالبهم ببذل أقصى جهدهم في التدريبات، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.

وقرر باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدًا الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفًا على تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الفريق فاز أمس على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز، ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.