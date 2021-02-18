فيديو يوتيوب | اهداف مباراة السد والريان في كأس قطر “كازورلا يقود عيال الذيب للنهائي”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة نصف نهائي كأس قطر بين “السد والريان” في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021، والمنتهية بتأهل عيال الذيب إلى المباراة النهائية، بفضل هدف “سانتي كازورلا”.

ونقل بث مباشر مباراة “السد والريان” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما نقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”،

تأهل السد إلى نهائي كأس قطر، بعدما انتصر على الريان بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

وسجل هدف انتصار السد، لاعب خط الوسط الإسباني “سانتي كازورلا” من علامة الجزاء في الدقيقة (84).

وقبل ان يتقدم السد في النتيجة، سجل نادي الريان هدفًا عن طريق “شجاع خليل زاده”، ولكن تم إلغاءه بسبب وجود تسلل على المدافع الإيراني.

وتعد مواجهة تشافي هيرنانديز للمدرب لوران بلان هي الثانية، بعدما تولى الأخير قيادة الريان في شهر ديسمبر من العام الماضي 2020، والتقى الثنائي لأول مرة في مسابقة الدوري القطري يوم 23-12-2020، وانتصر السد حينها على الريان بنتيجة (1-1).

وتقام بطولة كأس قطر سنويًا بعد نهاية مسابقة الدوري القطري، ويشارك فيها الأندية الأربعة التي تنهي الدوري في المربع الذهبي، وتُلعب من ثلاث مباريات، والتي تبدأ بدور نصف النهائي، حيث يلتقي صاحب المركز الأول مع الرابع، وصاحب المركز الثاني مع الثالث، ويتأهل منهما فريقان إلى المباراة النهائية.

وينتظر السد، الفائز من مباراة الطرف الثاني من نصف نهائي كأس قطر، التي تجمع صاحب المركز الثاني “الدحيل” مع الثالث “الغرافة”، وتقام المباراة اليوم على نفس الملعب في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

ويشارك نادي “السد” في كأس قطر بصفته بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري، بينما يدخل نادي “الريان” المواجهة بعد احتلاله المركز الرابع.

وتعد مشاركة “الريان” في كأس قطر هي الخامسة له منذ انطلاقة البطولة في عام 2014، في المقابل شارك “السد” في 6 مناسبات سابقة.

وسبق لنادي السد تحقيق لقب كأس قطر مرتين، وكانت الأولى على حساب خصمه اليوم “الريان” في عام 2017، أما الثانية فجاءت على حساب الدحيل في النسخة الأخيرة “2020”.

هدف تأهل السد إلى النهائي عن طريق سانتي كازورلا

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