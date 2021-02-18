بث مباشر بين سبورت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وسوسيداد في الدوري الاوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بين سبورت لمواجهة “مانشستر يونايتد وريال سوسيداد” في أهم مباريات اليوم الخميس 18-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 الإقصائي من الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، بإدارة من الحكم السويسري “ساندرو شيرير”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش، 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي ريال سوسيداد ضيفه “مانشستر يونايتد” على ملعب يوفنتوس الإيطالي “أليانز ستاديوم”، بدلاً من ملعبه “أنويتا”، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها دولة إسبانيا.

وصعد نادي ريال سوسيداد إلى دور 32 الإقصائي من الدوري الاوروبي، بعدما احتل المرتبة الثانية في المجموعة السادسة، حيث حقق انتصارين، و3 تعادلات، وخسر مباراة واحدة أمام “نابولي”.

وخسر ريال سوسيداد مرة واحدة من آخر 6 مباريات تنافسية، وسيسعى اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام “مانشستر يونايتد”، قبل ان يطير إلى انجلترا لخوض مباراة الإياب على ملعب “أولد ترافورد”.

في المقابل، حصل مانشستر يونايتد على نقطة واحدة فقط من آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، ما جعله يحتل المركز الثالث في مجموعته ليتحول مساره إلى الدوري الاوروبي، ويتأهل على حسابه “لايبزيج وباريس سان جيرمان” إلى الدور الموالي من التشامبيونزليج.

ولن يتنازل مانشستر يونايتد بسهولة عن تحقيق بطولة الدوري الاوروبي هذا الموسم، حيث يطمح لإضافة أي لقب إلى رصيد الفريق بعدما تصعبت مهمته في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسبق لفريق مانشستر يونايتد تحقيق لقب الدوري الاوروبي على حساب “أياكس أمستردام” الهولندي في موسم 2016/2017، وكان يقود الفريق حينها “جوزيه مورينيو“.

يذكر ان مانشستر يونايتد واجه فريق “ريال سوسيداد” في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014، ونجح في الانتصار عليه في أولد ترافورد بهدفٍ دون مقابل، فيما تعادل سلبًا في مباراة الإياب على ملعب أنويتا.

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