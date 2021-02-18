نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقرير لها بعنوان: “هل يتلقى محمد صلاح التقدير الذي يستحقه في ليفربول؟”.

واستنكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها، عدم حصول النجم المصري على التقدير الكافي، رغم احتلاله صدارة ترتيب هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، فضلًا عن تواجده وصيفًا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف (17) هذا الموسم بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، خلف مهاجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي (25).

كما أشار التقرير إلى أن في الوقت الذي تلاشت فيه تطلعات ليفربول في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، استمر تألق صلاح بأداء باهر.

حيث سجل صلاح 7 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها مع ليفربول في مختلف المسابقات، آخرها ضد لايبزيج الألماني، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الفوز بنتيجة (2-0) في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ما جعل الريدز الأقرب لحجز بطاقة التأهل لربع النهائي.

واستغربت الصحيفة الإنجليزية موقف بعض جماهير ليفربول تجاه نجم روما الإيطالي السابق، حيث جاء في نص التقرير: “عندما يتم وضع هذه السلسلة الذهبية من الأهداف لصلاح على مدار هذا الموسم، يكون من المثير للدهشة تمامًا أنه لا يحظى بالتقدير الكافي من قبل الكثيرين”.

وأضاف التقرير: “عدد لا بأس به بين مشجعي ليفربول قد يتخلى عن صلاح، إذا أصبح مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ‘إيرلينج هالاند’، أو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ‘كيليان مبابي’، متاحين للانضمام لصفوف الريدز”.

وتابع: “ربما كان هناك ردود أفعال من قبل الجماهير على مقابلة صلاح مع صحيفة ‘آس’ الإسبانية في ديسمبر الماضي، والتي لم يستبعد فيها الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل”.

وواصل: “في سن الـ28 عامًا، وبعد أن فاز بالفعل بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، من الطبيعي أن يفكر صلاح في تحدٍ جديد في مرحلة ما، وبالنظر إلى أرقامه الرائعة من الأهداف والتمريرات الحاسمة، فإنه سيشكل إضافة كبيرة لأي فريق في العالم ينتقل له”.

واسترسل: “وإذا استمر صلاح في ليفربول حتى نهاية عقده في صيف 2023؛ سيواصل تحطيم الأرقام القياسية. بالتأكيد لا شيء يدوم إلى الأبد، لكن يجب على جماهير الريدز تقدير النجم المصري أثناء وجوده في الفريق”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صلاح أصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا خلال 4 مواسم فقط بواقع 23 هدفًا، كما أنه بات يحتل المركز الـ13 في ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز بواقع 118 هدفًا.

كما بلغ عدد أهداف صلاح الموسم الجاري 2020/21 في مختلف المسابقات، 24 هدفًا، متجاوزًا ما سجله في الموسم الماضي بأكلمه (23)، وذلك رغم التقلبات التي يشهدها ليفربول من حيث الأداء والنتائج.

ومن بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يحتل النجم المصري المركز الثاني من حيث التسجيل في مختلف البطولات، خلف البولندي ليفاندوفسكي، الذي أحرز في الموسم الجاري حتى الآن 30 هدفًا في جميع المسابقات.

ومن ثم، فإن محمد صلاح يتفوق على نجوم كبار في أوروبا والعالم، أمثال نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قائد وأسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، بالإضافة إلى نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.