تونس تحافظ على الصدارة العربية في تصنيف الفيفا، وبلجيكا تواصل التصدر

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة في النسخة الجديدة من التصنيف والصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي لم تشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى عن النسخة الماضية.

وفي الوقت نفسه، كان منتخبًا مالي والمغرب هما أكثر الفرق التي حققت قفزة كبيرة في التصنيف.

واقتصر الفارق بين المنتخب البلجيكي المتصدر ونظيره البرازيلي صاحب المركز الثالث على 37 نقطة فحسب.

وشهدت النسخة الجديدة من التصنيف اليوم تغييرات طفيفة للغاية عن النسخة الماضية.

ويتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف برصيد 1780 نقطة مقابل 1755 نقطة للمنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي و1743 نقطة لنظيره البرازيلي حيث تأتي فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير عن النسخة الماضية من التصنيف حيث كانت المراكز من الرابع إلى العاشر على الترتيب من نصيب منتخبات إنجلترا (1670 نقطة) والبرتغال (1662 نقطة) وإسبانيا (1645 نقطة) والأرجنتين (1642 نقطة) وأوروجواي (1639 نقطة) والمكسيك (1632 نقطة) وإيطاليا (1625 نقطة) .

وظل المنتخب الألماني (مانشافت) في المركز الثالث عشر برصيد 1610 نقاط خلف نظيريه الكرواتي (1617 نقطة) والدنماركي (1614 نقطة).

وبهذا ، ظل المنتخب المكسيكي متصدرًا لمنتخبات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) فيما يتصدر المنتخب السنغالي المنتخبات الأفريقية ويأتي في المركز الـ20 عالميا ويتصدر المنتخب الياباني منتخبات القارة الأسيوية ويأتي في المركز الـ27 عالميًا فيما يحتل المنتخب النيوزيلندي المركز 118 عالميًا علما بأنه يتصدر منتخبات اتحاد أوقيانوسية في هذا التصنيف.

وكان منتخب مالي هو صاحب أفضل قفزة في التصنيف الجديد حيث تقدم ثلاث مراتب إلى المركز 54 عالميًا وتلاه المنتخب المغربي الذي تقدم مرتبتين إلى المركز الـ33 عالميًا.

وفي المقابل ، تراجع كل من منتخبي أوغندا وزيمبابوي أربع مراتب في التصنيف إلى المركزين 83 و112 على الترتيب.

وحافظ المنتخب التونسي على موقعه في صدارة المنتخبات العربية بالنسخة الجديدة من التصنيف حيث ظل في المركز السادس والعشرين وجاء في المرتبة الثانية بين المنتخبات الأفريقية بعد المنتخب السنغالي.

وعلى المستوى العربي ، حلت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر في المراتب التالية خلف تونس واحتلت المراكز 31 و33 و49 على الترتيب عالميًا.

وظل المنتخب القطري في صدارة المنتخبات العربية المنتمية لآسيا وجاء في المركز الخامس عربيًا بشكل عام والمركز 58 عالميًا وتبعه المنتخب السعودي في المركز 67 عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف العالمي على الترتيب كالآتي :

تونس (26)- الجزائر (31)- المغرب (33)- مصر (49)- قطر (58)- السعودية (67)- العراق (69)- الإمارات (74)- سوريا (76)- عمان (81)- لبنان (92)- الأردن (95)- البحرين (97)- موريتانيا (101)- فلسطين (102)- ليبيا (111)- السودان (127)- جزر القمر (130)- اليمن (145)- الكويت (148)- جيبوتي (184)- الصومال (197).