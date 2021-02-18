بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والاتفاق” في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

وتقام مواجهة الهلال والاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

تلقى الهلال صدمة قوية في الجولة الماضية بخسارته أمام الفريق الذي يتواجد في المركز قبل الأخير “ضمك”، ليظل بانتصارين فقط في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري السعودي في سجلٍ سلبي ومقلق للغاية لعشاق الموج الأزرق.

ويتطلع الهلال إلى تحقيق الانتصار على الاتفاق اليوم ، من أجل الإرتقاء إلى المركز الثاني على حساب “أهلي جدة” الذي تعادل مع “العين” أمس، وتقليص الفارق مع المتصدر “الشباب” الخاسر أمام “الفتح” أول أمس لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد نادي الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 33 نقطة وبفارق نقطتين عن الثاني “أهلي جدة”، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر “الشباب”.

على الجانب الآخر، قفز الاتفاق إلى المركز الخامس بعدما انتصر على “أبها” في الجولة الماضية، وأصبح في رصيده 27 نقطة، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الهلال اليوم من أجل البقاء في النصف الأول من جدول الترتيب.

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