الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي يغرد في الصدارة وصراع المقاعد الأوروبية يشتعل

فيما يغرد مانشستر سيتي وحيدًا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير ومطمئن أمام أقرب ملاحقيه، تبدو الفرصة سانحة بقوة أمام أي من أصحاب المراكز الـ9 التالية للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم 2021/22.

ويتصدر المان سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 10 نقاط أمام جاره وغريمه المحلي مانشستر يونايتد، قبل مباراة السيتيزنز أمام مضيفه آرسنال اللندني يوم الأحد القادم على ملعب الإمارات، في الجولة الـ25 من البريميرليج.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التغلب على آرسنال للتقدم خطوة جديدة في سلسلته الرائعة هذا الموسم لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز السيتي على مضيفه إيفرتون بنتيجة (3-1)، مساء أمس الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ16، ليوسع السكاي بلوز الفارق إلى 10 نقاط مع مانشستر يونايتد، كما وسع الفارق مع حامل اللقب ليفربول صاحب المركز السادس إلى 16 نقطة.

وفيما عانى ليفربول من 3 هزائم متتالية بآخر 3 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، كان فوز مانشستر سيتي على إيفرتون أمس، هو الانتصار رقم 12 على التوالي لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في البريميرليج والـ17 على التوالي (رقم قياسي) في مختلف المسابقات.

على جانب آخر، سيكون الصراع على على أشده لحجز مقاعد مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يقتصر الفارق بين صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد ، والمركز السادس ليفربول على 6 نقاط فقط.

بينما الفارق بين صاحب المركز العاشر آرسنال، والمركز الرابع تشيلسي على 8 نقاط، وهو ما يجعل أصحاب المراكز من الثاني إلى الـ10، في دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.