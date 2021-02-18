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رئيس الاتحاد الألماني يُرحب بالمثليين في كرة القدم

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أظهر فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، دعمه لحملة “يمكنك الاعتماد علينا” لدعم اللاعبين المثليين جنسيًا.

وقال كيلر في مقابلة نشرت على الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الخميس: “كرة القدم للجميع. في الملعب والمدرجات. نريد أن نعيش هذا التنوع”.

وأضاف: “ولكن من أجل ذلك، يجب أن نروج له وأن نكسر الحواجز التي لا تزال قائمة”.

وتشجع حملة مجلة “11 فريوندي” والتي يدعمها أكثر من 800 لاعب، لاعبي كرة القدم المثليين جنسيًا على الظهور. وذكر اللاعبون أنه لا يجب على أي شخص أن يجبر مجبرًا على الخروج، ولكن أي لاعب سيعلن أنه مثلي سيحظى بدعمهم الكامل.

ويعتزم الاتحاد الألماني لكرة القدم إرسال إشارة وضرب مثال من خلال إنشاء نقطة تواصل للتنوع الجنسي.

وقال كيلر :”لا نريد أن نخسر اللاعبين والجماهير لأنهم يشعرون بالتمييز، أو أنهم غير مرحب بهم. يجب على الجميع أن يكون قادرين على اللعب أو مشاهدة المباريات بدون تمييز وخوف.”

وأضاف رئيس الاتحاد الألماني أن يجب أيضًا أن تكون موجودة من أجل الناس، لتمكينهم وحمياتهم.

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عن المثلية الجنسية : كرة القدم للجميع – صور Reu

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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