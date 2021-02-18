فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الشارقة والظفرة في الدوري الاماراتي “كوندي يحرم الملك من الانتصار”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الشارقة والظفرة”، في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-2-2021، ضمن الجولة 17 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

ونقل بث مباشر مباراة “الشارقة والظفرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما نقل على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وأقيمت المباراة على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، وانطلقت في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت الامارات.

وقع نادي الشارقة في فخ التعادل مع مضيفه “الظفرة”، ليصبح مهددًا بفقدان صدارته لجدول ترتيب الدوري الاماراتي لصالح نادي “الجزيرة” الذي يلعب اليوم أمام “بني ياس” في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش.

وفشل الشارقة في الحفاظ على تقدمه عن طريق “ويليتون سواريز مورايس” في الدقيقة (32)، بعدما تمكن نادي الظفرة من تعديل النتيجة عن طريق لاعبه “بيدرو كوندي” من علامة الجزاء في الدقيقة (42).

وسجل الشارقة هدفًا ثانيًا في الدقيقة (70)، ولكن تم إلغاءه بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR)، بسبب وجود لمسة يد على المهاجم “ويليتون سواريز”.

وصمد نادي الظفرة أمام الشارقة ليحرمه من صناعة أي فرصة خطيرة في باقي دقائق المباراة، لتنتهي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبهذا التعادل رفع نادي الشارقة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت وبفارق نقطة عن “الجزيرة”، وجمع الملك نقاطه من 17 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 4، وتلقى خسارتين، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، ودخل مرماه 17 هدف.

على الجهة المقابلة، ظل نادي “الظفرة” دون انتصار لسابع جولة على التوالي في الدوري الاماراتي، تعادل في مباراتين، وتلقى 5 هزائم، ويقبع في المركز العاشر بجدول الترتيب وفي رصيده 17 نقطة.

هدف الشارقة الأول عن طريق ويلتون

هدف التعادل لفريق الظفرة عن طريق كوندي

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