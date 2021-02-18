الامارات | أهداف النصر في عجمان 3-صفر ..تطرب "العميد"

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف النصر في عجمان 3-صفر ..تطرب "العميد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

استعاد النصر، بريقه في دوري الخليج العربي لكرة القدم أمس، بعدما فاز على مضيفه عجمان 3-0، في افتتاح المرحلة 17، ليكرر العميد نفس نتيجة الذهاب.

وجاءت أهداف النصر عن طريق، ضياء سبع «12»، وريان منديز، «53 و86»، ليرفع العميد رصيده إلى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد البرتقالي عند تسع نقاط، ليزداد وضعه تأزما.

ودفع عجمان، ثمن الأخطاء المتكررة للاعبيه وخاصة على صعيد خط الدفاع، اذ تسبب عبدالرحمن راكان، ووليد اليماحي في هدفين من الأهداف التي استقبلها الحارس علي الحوسني.

ودخل النصر المباراة بقوة، بعد تسديدة قوية من ضياء سبع، ارتطمت بأقدام راكان، وسكنت على يسار الحوسني.

ولم يدخل عجمان، أجواء اللقاء إلا في الثلث الأخير من الشوط الأول، وكان حارس النصر أحمد شامبيه، هو أبرز من في الملعب بتصدية لأكثر من محاولة خطرة للبرازيلي، لياندرو.

وألغى الحكم هدفا لعجمان سجله مايغا، بداعي التسلل، بينما عزز النصر النتيجة بعد تمريرة من سبع، فشل اليماحي في إبعادها، ليسجل منها مينديز بسهولة.

وعاد منديز، نفسه، ليسجل أجمل أهداف اللقاء، اذ راوغ ثلاثة من مدافعي عجمان قبل أن يضع الكرة داخل الشباك.

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