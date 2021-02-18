الامارات | بالإحصائيات.. الشارقة سيطر على مباراة الظفرة لكنه سقط في فخ التعادل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالإحصائيات.. الشارقة سيطر على مباراة الظفرة لكنه سقط في فخ التعادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق الشارقة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 خارج ملعبه أمام فريق الظفرة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في وقت أظهرت فيه الاحصائيات الأفضلية الواضحة للضيوف خلال شوطي المواجهة.

وأدخلت التنجية لاعبي "الملك" في دوامة الشك كون أنها جاءت بعد الخسارة 1-2 في المباراة الماضية على ملعبه أمام العين.

ووضع "الملك" الذي يدافع عن لقبه النقطة 37 في رصيده في وقت كانت فيه جماهيره تمنى النفس بالانفراد بصدارة الترتيب خاصة مع عودة بعض اللاعبين الأساسيين لقائمة الفريق على غرار الحارس الأساسي عادل الحوسني ومشاركة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز منذ البداية، في المقابل وضع النقطة 17 في رصيده.

وسجل الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 32 بواسطة البرازيلي ويلتون سواريز بينما خطف الاسباني بيدرو كوندي هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

احصائيات المباراة:

الاستحواذ

الظفرة: 29.8%

الشارقة: 70.2%

التسديدات

الظفرة:8

الشارقة:14

التمريرات

الظفرة:222

الشارقة:550

الركنيات

الظفرة:3

الشارقة:8

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news