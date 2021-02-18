شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كوت ديفوار تشكُر وزارة الرياضة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لاستقبال بعثة راسينج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت وزارة الشباب والرياضة رسالة شكر وإمتنان من سفارة كوت ديفوار بالقاهرة، على إتخاذ الحكومة المصرية -ممثلة في وزارة الشباب والرياضة- الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لدليل إرشادات وتعليمات وزارة الصحة، لإستقبال بعثة فريق راسينج كلوب إبيدجان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعمه ومؤازرته ومتابعته للأندية المصرية وخاصة المشاركة في المنافسات القارية (الأهلي والزمالك وبيراميدز)، كونها تؤكد دائمًا على ريادة كرة القدم المصرية على المستوي الأفريقي.

ويحل راسينج كلوب ضيفًا على بيراميدز في مباراة الإياب، المقرر إقامتها في السادسة من مساء الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بأبيدجان بهدفين دون رد سجلهما إسلام عيسى.

وكانت بعثة فريق نادي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري قد وصلت القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.