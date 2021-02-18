شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب العام الجديد للإسماعيلي: اللاعبون لا يحتاجون سوي استعادة الثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح البوسني نيرمين باسيتش، المدرب العام الجديد، بأن ما تابعه في مباراة الزمالك الأخيرة يعبر عن أن الإسماعيلي فريق ممتاز يحتاج فقط إلى وقت من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وانضم «باسيتش» لصفوف الجهاز الفنى الجديد بناءً على طلب من مواطنه دراجان يوفيتش.

وأضاف: «نحتاج إلى وقت للوصول للحالة البدنية المطلوبة للاعبين، أكثر ما أعجبني هو الروح والإصرار لديهم من أجل تعديل المسار».

واستكمل مدرب الدراويش: «نعاني من أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمي لكن بالوحدات التدريبات وتعدد المباريات ستختفي تلك الأزمة».

وأنهى حديثه للموقع للرسمي للإسماعيلي، قائلًا: «جميع اللاعبين جيدين يحتاجون فقط إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد».