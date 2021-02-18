شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفيتش» يحدد برنامج على فترتين لتجهيز «الضرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البوسني ميودراج يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، برنامج خاص لمحمد الضرف.

وغاب «الضرف» عن المشاركة مع الفريق أمام الزمالك، بسبب تعرضه للإصابة.

ويشتمل البرنامج الذي حدده المدير الفني لـ«الضرف» أداء المران على فترتين، الأولي مع الفريق، والثانية بمفرده داخل صالة الجيمانزيوم، من أجل الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لديه.