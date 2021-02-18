شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن جاهزية «مدبولي» للمشاركة أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أكرم عبدالعزيز، طبيب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، جاهزية أحمد مدبولي، لاعب وسط الفريق، للمشاركة أمام إنبي.

وغاب «مدبولي» عن المشاركة مع الإسماعيلي أمام الزمالك في المواجهة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وشدد الطبيب على أن مدبولي، تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها، وبات جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة من الناحية الطبية، ويبقي الأمر متروك للجهاز الفني، وفقًا لرؤيته الفنية.