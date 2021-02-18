شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشترط الفوز علي إنبي لصرف المستحقات المتأخرة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الفوز على إنبي، من أجل صرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

ويلتقي الإسماعيلي مع إنبي، الأثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري على ملعب ستاد الإسماعيلي.

وأشاد «عثمان» بالمستوي الذي ظهر به اللاعبون أمام الزمالك، رغم خسارتهم، مشددًا على أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية خلال تلك المواجهة.