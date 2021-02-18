شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «حلبية» وعلي ماهر لتحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري، جلسة مع على ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، عقب مواجهة سموحة.

ويلتقي المصري، مع سموحة، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري.

وسيناقش «حلبية»، على ماهر في احتياجاته للفريق، خلال الموسم المقبل، وكذلك في الأسماء التي لايرغب استمرارها مع الفريق.