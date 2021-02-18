شكرا لقرائتكم خبر عن معركة كلامية بين إبراهيم فايق وأحمد بلال على «تويتر» بسبب مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الإعلامي إبراهيم فايق على تغريدة نشرها نجم الأهلي السابق أحمد بلال هاجم خلالها من أطلق عليه «أ. ف» واتهمه فيها أنه سبب التعصب.

وجاء الهجوم المتبادل بين الجانبين بسبب الانتقاد الدائم من بلال لمهاجم الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي حاليًا مصطفى محمد، في الوقت الذي طالب فيه «فايق» من أطلق عليهم «الحاقدين والحاسدين» بالاعتذار للاعب الشاب.

وقال «بلال» في تغريدته التي نشرها قبل 3 أيام: «الأخ أ ف اللي بيقول. المفروض الحاقدين. والحاسدين لمصطفى يعتذروا.. انت تقصد جمهور الأهلي بكلامك ده ولا لمين. يا أستاذ. ويرجع إنسان يقولك التعصب. والله إنتو سبب التعصب. منظومه الإعلام محتاج ترتقي أكتر من كده والله».

من جانبه، رد إبراهيم فايق، مشيرًا إلى تغريدة «بلال» قائلًا: «أنا فاضي ومعنديش حاجة أقولها شتمت مصطفى محمد بأمه وبقلل منه بسبب ومن غير سبب.. أعمل إيه لما حد ينتقدني؟! أيوة جمهور الأهلي استنجد بيه علشان أنا في حرب.. قديمة أوي؟!».

وأضاف: «لما تقول تصريحات خليك جدع كده واتحمل مسؤوليتها متدخلش جمهور الأهلي اللي بيحترم اجتهاد مصطفى ونافر منك يا أخ/ أ ب».

إبراهيم فايق وأحمد بلال