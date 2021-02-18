شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأولمبية الدولية تخطر اتحاد الكرة بسحب قرعة أولمبياد طوكيو 21 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبى اخطارا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة قرعة أولمبياد طوكيو 2021 يوم 21 مارس المقبل فى زيورخ.

كما أخطرت اللجنة الأولمبية الدولية اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غري، بوصول الكرة التى سيلعب بها الفراعنة مباريات أولمبياد طوكيو 2021 فى شهر مارس المقبل، بجانب بعض الأدوات والمعدات التى تتعلق بالأولمبياد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الأولمبى مبارياته الودية فى شهر مارس المقبل، بالكرة التى ترسلها اللجنة الأولمبية الدولية لاتحاد الكرة حتى يتعود اللاعبون على الكرة قبل المشاركة فى الأولمبياد فى يوليو المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأولمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتي سيتواجد فيها باقي منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة في الاوليمبياد.