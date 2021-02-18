شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية لأندية الطائرة والمؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يذكر أن بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة توقفت بعد نسخة 1992، وعادت من جديد عام 2009 بقطر وشهدت هذه النسخة مشاركة الزمالك بصفته بطلا لإفريقيا.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة غدا الجمعة قبل انطلاق المنافسة يوم 20 من الشهر نفسه.
وأشار غزلان إلى أن الاتحاد الدولى أخطر الاتحاد الأفريقى بالإجراءات الاحترازية التى ستتبع فى البطولة والتى أخطر الإتحاد المصرى بها لتطبيقها فى المنافسات من أجل حماية المتواجدين من فيروس كورونا .
ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومعه ايمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساهده عماد الباهى.
وكشف غزلان من قبل على إلزام الأندية اتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.
كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.