شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية لأندية الطائرة والمؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الإتحاد الأفريقى للكرة الطائر عن استضافة مصر للبطولة الأفريقية لأندية الكرة الطائرة خلال الفترة 31 مارس حتى 12 أبريل المقبل والمؤهلة للمشاركة فى كاس العالم للأندية لتعود إفريقيا لتمثَل عالميا لأول مرة منذ نسخة 2016 التى مثل فيها طلائع الجيش المصري القارة السمراء التى غابت عن المشاركة في أخر نسختين للبطولة اللتان اقيمتا في بولندا.

يذكر أن بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة توقفت بعد نسخة 1992، وعادت من جديد عام 2009 بقطر وشهدت هذه النسخة مشاركة الزمالك بصفته بطلا لإفريقيا.

فيما تستضيف مصر بدا من يوم 20 الجارى بطولة أفريقيا للشباب بإستاد القاهرة مشاركة 4 منتخبات فقط فى بطولة أفريقيا للشباب للكرة الطائرة بعد إعتذر أفريقيا الوسطى عن المشاركة، لتضم البطولة منتخبات الكاميرون والكونغو الديمقراطية والمغرب بخلاف مصر البلد المنظم.

من جانبه، كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إقامة بطولة أفريقيا للشباب بدون جمهور وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه غير مسموح بحضور المنافسات سوى للجان البطولة فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة غدا الجمعة قبل انطلاق المنافسة يوم 20 من الشهر نفسه.

وأشار غزلان إلى أن الاتحاد الدولى أخطر الاتحاد الأفريقى بالإجراءات الاحترازية التى ستتبع فى البطولة والتى أخطر الإتحاد المصرى بها لتطبيقها فى المنافسات من أجل حماية المتواجدين من فيروس كورونا .

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومعه ايمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساهده عماد الباهى.

وكشف غزلان من قبل على إلزام الأندية اتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.