شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات غدا قبل السفر للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن الفريق فاز أمس على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز، ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.

وحرص اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور حزء من المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغالي في بطولة إفريقيا. وتواجد مع رئيس نادي الزمالك، إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وعقد الثنائي جلسة سريعة مع عبد الحليم علي مدير الكرة، للاطمئنان على الفريق قبل السفر للسنغال.‏

كما يحصل اللاعبون اليوم على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الإفريقية، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ويسافر فريق الزمالك الي السنغال بعد غد السبت علي متن طائرة خاصة توفيرا للراحة وتجنب ارهاق اللاعبين من السفر.

من ناحية اخري، يجرى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تغييرات في تشكيل الفريق في مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها 23 فبراير الجارى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وكشف مصدر داخل الفريق ان باتشيكو غير راضي عن أداء بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، بخلاف ظهور عدد من اللاعبين بمستوى ضعيف في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت امس في الجولة الـ 13 للدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر ان باتشيكو يدرس الدفع بكل من فرجاني ساسي واشرف بن شرقي التشكيل الأساسي لمباراة تونجيث بعد تألقهما في المباريات الأخيرة فيما لم يستقر علي اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التشكيل وان كان الأقرب هو احمد سيد زيزو ومحمود علاء وشيكابالا.