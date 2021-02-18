شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم القناة بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ16 لكأس مصر، بعد تغلبه على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.

وسجل محمد شحاتة هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 24 بعد استقبال تمريرة أرضية سحرية من محمد ناصف وسددها مباشرة في مرمى القناة.

وكانت الأفضلية لفريق طلائع الجيش على أغلب مجريات الشوط الأول رغم محاولات القناة لتعديل النتيجة ولكن محاوته افتقدت للشراسة الهجومية، قبل أن يعزز علي الفيل تقدم الطلائع بالهدف الثاني في الدقييقة 45 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري بثنائية نظيفة.

وأضاف باسيلوس بوزاس هدف طلائع الجيش الثالث في الدقيقة 61 ، بعدما مرر الكرة لترتطم بمدافع القناة وتتهادى إلى الشباك.

وسجل مروان حمدي لاعب القناة هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 85 بعد الانفراد بمرمى الطلائع ومراوغة الحارس وتسديدها في المرمى، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 1 وصعوده لدور الـ16 للكأس.

وحصد لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ، وشهد أخر ظهور له في الدوري تعادل إيجابى مع سموحة بهدف لكل فريق.