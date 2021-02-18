الامارات | مان سيتي يسعى لتوجيه ضربة قاضية لمنافسيه في قمة أرسنال

شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يسعى لتوجيه ضربة قاضية لمنافسيه في قمة أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بفارق كبير ومطمئن أمام أقرب منافسيه، حيث عزز القمة بعد التغلب على إيفرتون أمس 3-1 في مباراة مؤجلة، ويسعى لمواجهة أرسنال في قمة الجولة الأحد المقبل بمعنويات عالية جدا. ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة بفارق عشر نقاط أمام جاره ومنافسه العنيد مانشستر يونايتد قبل مباراة سيتي أمام مضيفه أرسنال في المرحلة الخامسة والعشرين. ويتطلع سيتي إلى التقدم خطوة جديدة في طريق انطلاقته الرائعة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي.

وفيما عانى ليفربول من ثلاث هزائم متتالية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة، كان الفوز على إيفرتون أمس هو الثاني عشر على التوالي للفريق في المسابقة والسابع عشر على التوالي (رقم قياسي) للفريق في مختلف البطولات.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون إنه كان "شبه مستحيل" إيقاف انطلاقة مانشستر سيتي على طريق استعادة اللقب. وأوضح: "من الصعب حقا طرح اسم فريق آخر للمنافسة على اللقب... في الوقت الراهن ، مانشستر سيتي هو أفضل فريق. يتمتع بالإمكانيات والقوة والثقة. منالصعب المنافسة معهم". ورغم هذا، يواصل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التعامل مع مسيرة فريقه مباراة بمباراة حتى وإن بدا الفريق مؤهلا بشدة للفوز باللقب الثالث في آخر أربعة مواسم بالبطولة.

وقال جوارديولا: "لدينا روزنامة مزدحمة بالمباريات وأمامنا شهور قليلة رائعة. سنواجه وولفرهامبتون وساوثهمبتون في أسبوع واحد". وأضاف : "جدول المباريات قد يجعلك مضغوطا. هناك العديد من المباريات. اللاعبون يحتاجون للراحة... ولكن في نفس الوقت يبدو التحدي جميلا. لا ننظر إلى روزنالمة المباريات بل نتعامل مع المباراة التالية فقط".

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