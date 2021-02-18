الامارات | منتخب الإمارات يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا".. والمغرب أكبر المستفيدين

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا".. والمغرب أكبر المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، النسخة الأولى من التصنيف العالمي لعام 2021، حيث ظل المنتخب الإماراتي في مركزه الحالي الـ 74 عالمياً والثامن أسيوياً برصيد 1326 نقطة. بينما في المقابل كان على المستوى العربي، المنتخب المغربي المستفيد الأكبر، جراء فوزه مؤخراً بلقب البطولة الإفريقية للاعبين المحليين، حيث تقدم مركزين على سلم التصنيف، ليصبح في المركز 33 عالمياً برصيد (1481 نقطة).

وعالميا، احتفظ المنتخب البلجيكي بمركزه الأول برصيد 1780 نقطة، على حساب منتخبات فرنسا (1755 نقطة)، والبرازيل (1743 نقطة)، وإنجلترا (1670 نقطة)، والبرتغال (1662 نقطة).

بدوره واصل المنتخب الياباني صدارته كأفضل منتخبات القارة الصفراء بحلوله في المركز 27 عالمياً برصيد 1502 نقطة، فيما جاء المنتخب السنغالي أفضل منتخبات القارة الأفريقية بحلوله في المركز 20 برصيد 1558 نقطة، ثم المنتخب التونسي الذي جاء ثاني أفضل منتخبات القارة السمراء، والأول عربياً، بحلوله في المركز 26 على العالم برصيد (1503 نقطة).

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