شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبداللطيف في رسالة لـ«باتشيكو»: «بلاش تلعب فى تشكيل الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصح حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك الأسبق، باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدم إجراء أي تعديلات على تشكيل الفريق الأساسى خصوصا ساسى، وبن شرقى، إذا ما أراد الفوز بالمباريات.

وقال عبداللطيف في تصريحات خاصة، إن باتشيكو عامر في الشوط الأول لمباراة الزمالك والإسماعيلى، عندما أجلس الثنائى ساسى وبن شرقى على دكة البدلاء بشكل غير مفهوم، ما كاد يكلفه غاليا، لولا تدارك الأمر في الشوط الثانى للمباراة التي انتهت بفوز الأبيض 1/2، عندما أنقذه ساسى قبل نهاية اللقاء.

وتابع الحاوى: «ربنا سترها مع باتشيكو في مباراة الدروايش، لكن حسن الحظ قد لا يتكرر في باقى المباريات، إذا ما أصر المدير الفنى للزمالك على فكره».

وتعرض باتشيكو لانتقادات لاذعة من الجماهير الزملكاوية عقب نهاية مباراة الإسماعيلى بسبب تأخر فوزالفريق إلى نهاية المباراة.