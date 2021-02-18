شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شاقة في الزمالك لتجهيز «أحداد» لمواجهة بطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامجًا تدريبيًا شاقًا، للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لحميد أحداد، مهاجم الفريق.

ويسعي باتشيكو، للارتقاء بالمستويات البدنية لأحداد، من أجل تجهيزه لقيادة هجوم الفريق أمام فريق توجيت السنغالي.

ويواجه الزمالك بطل السنغال، الثلاثاء المقبل، في السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات.

ويفتقد باتشيكو في تلك المواجهة سيف الدين الجزيري لعدم قيده أفريقيا، فضلاً عن عدم ظهور مروان حمدي بالمستوى المأمول حتى الآن.