شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعبر القناة ويصطدم مع المصري في دور الـ16 لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش إلى دور الـ16 لكأس مصر، عقب فوزه على القناة «3-1» في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

سجل أهداف طلائع الجيش محمد شحاتة وعلي الفيل وفاسليوس بوزاس، وللقناة مروان حمدي.

بهذا الفوز تأهل طلائع الجيش لملاقاة المصري البورسعيدي في منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.