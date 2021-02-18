شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يرفض المغامرة بالدفع بـ«المحمدي» في مباريات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، المغامرة بالدفع بباهر المحمدي، مدافع الفريق في المباريات الرسمية، خلال الوقت الحالي.

وانتظم المحمدي، في التدريبات الجماعية للإسماعيلي بعد تماثله للشفاء من قطع الرباط الصليبي الذي تعرض له في الموسم المنقضي.

وأبلغ البوسني، جهازه المعاون ضرورة الدفع بالمحمدي في بعض من المباريات الودية، لتجهيزه لتفادي تعرضه لتجدد إصابته بسبب كثرة الالتحامات في المباريات الرسمية.