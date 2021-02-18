شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موعد عودة «شوشة» لتدريبات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد شوشة، مدافع الفريق الكروي الأول للنادي المصري البورسعيدي، لاختبار طبي غدًا، الجمعة، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام سموحة.

ويلتقي المصري مع سموحة، الإثنين المقبل، على أرض استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري.

ويعاني شوشة من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة، إلا أن على ماهر، المدير الفني للفريق، اصطحبه إلى معسكر الفريق بالإسكندرية، تحسباً لتماثله للشفاء، وقدرته على المشاركة في المباراة.