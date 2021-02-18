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باتشيكو يتحفظ على مستوى «المثلوثي» ويمنحه فرصة أخيرة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ البرتغالى، جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على مستوى الدولى التونسى، حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الفريق، الذي لم يقدم أي شىء يذكر للقلعة البيضاء منذ التعاقد معه ولم يشارك إلا في دقائق قليلة بسبب عدم جاهزيته وكثرة إصاباته.

وقرر باتشيكو إعطاء فرصة للمثلوثي ليظهر جدارته بالتواجد في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، حيث إن المدرب البرتغالى يدرس الاستغناء عن اللاعب نهاية الموسم في حالة أنه لم يقدم ما ينتظره، وذلك حتى يتمكن باتشيكو من ضم مهاجم أفريقي للقلعة البيضاء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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