شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لتجهيز الزمالك لمباراة تونجيت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تدريبات استشفائية، ليؤديها لاعبو الفريق «الخميس».

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وطلب باتشيكو من الدكتور عمرو المطراوي إجراء جلسة تدليك لجميع العناصر التي شاركت في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، لتخليصهم من آثار الإرهاق الذي تعرضوا لها.