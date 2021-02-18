شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافي الدورى بعد هدف أوباما فى شباك الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بصدارة ترتيب هدافي الدورى عقب هدفه في مرمى الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وسجل أوباما هدف الزمالك الأول في شباك الإسماعيلي، ورفع رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 7 أهداف احتل بها صدارة الترتيب.

وابتعد أوباما عن الثنائي أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن لاعب سموحة، بعدما سجل كل منهما 6 أهداف.

ويتنافس أكثر من لاعب برصيد 5 أهداف هم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وشريف دابو لاعب سيراميكا، وجون إيكوبي لاعب إنبي، وشيملس بيكلى لاعب المقاصة.