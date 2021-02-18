شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر لاعب تسديدًا لضربات الجزاء فى الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا لضربات الجزاء، في بطولة الدورى هذا الموسم، بعد تسجيله 5 ضربات جزاء مع فريقه، كما تم وضعه في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، بجانب هدف سجله من تسديدة.

بينما جاء شريف دابو، لاعب سيراميكا، بـ4 ضربات جزاء سجل منها ثلاثًا وأهدر ضربة، ثم حسام حسن، لاعب سموحة، في المركز الثالث بـ3 ضربات جزاء، أحرزها جميعًا.