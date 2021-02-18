شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يواجه أوغندا في تصفيات البطولة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد المنتخب المصري لكرة السلة لمواجهة منتخب أوغندا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وتُقام المباراة على صالة محمد مزالي بتونس، في تمام التاسعة مساءً، وتنقلها قناة bein sports 9.

وتضم قائمة الفراعنة تحت رعاية أحمد مرعي: يوسف شحاتة ووليد عبدالجواد وحاتم بحيري ومحمد طه وعمر عزب وإيهاب أمين ويوسف شوشة وعلي محمد ومصطفى المكاوي وهيثم كمال وأنس أسامة وأحمد أبوليلة.

ويُذكر أن المنتخب الوطني خاض وديتين ضد رواندا ومدغشقر، وفاز في كلتيهما بنتيجة (84- 49) و(90- 70).