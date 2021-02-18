شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: أسوان يسعى لخطف نقاط مباراة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف علاء عبدالعال، المدير الفني لأسوان، أنه طالب لاعبيه بنسيان مباراة المقاولون العرب تماما، بعد الفوز الذي حققه فريقه على ذئاب الجبل.

وقال عبدالعال: «الأهم من الفوز على المقاولون العرب حاليا هو كيفية الاستعداد للمباريات المقبلة، خصوصا أن الفارق بيننا وبين السادس 3 نقاط فقط».

وتابع: «أسوان أمامه مهمة صعبة الأحد المقبل، عندما يلتقي فريق الاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة، وعلينا دراسة المنافس ووضع خطة مناسبة للفوز، خصوصا أن أبناء الإسكندرية لن يفرطوا في النقاط بسهولة».

كما أشاد المدير الفني بحارس الفريق، عمر رضوان، مؤكدا أنه حارس واعد وقلت له إنه يسير على خطى محمد الشناوي، خاصة أنه من أبناء الأهلي مثل الشناوي وله مستقبل كبير.