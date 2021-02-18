شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مواجهتي منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي المنتخب المصري أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر لها العام المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من «كاف»، يفيد بإقامة مباراة المنتخب مع كينيا يوم 25 مارس المقبل، على أن تُقام مواجهة جزر القمر في القاهرة يوم 29 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراتان خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، المقرر لها من 22 إلى 30 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الإداري للمنتخب في مخاطبة المحترفين خلال أيام قليلة من أجل تجهيز إجراءات وصولهم إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفراعنة.‏