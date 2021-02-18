شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض معاقبة «مارسيلو» بعد طرده أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البوسني «يوفيتش»، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، رفضه توقيع أي عقوبات على حسين السيد «مارسيلو»، الظهير الأيسر للفريق، لطرده أمام الزمالك، بعد حصوله على إنذارين.

وتنص لائحة الإسماعيلي على توقيع عقوبة الخصم من أي لاعب يتعرض للطرد خلال أي مواجهة.

ويأتي رفض «يوفيتش» تطبيق اللائحة على «مارسيلو» بسبب المستوي المتميز الذي ظهر عليه خلال المواجهة، فضلاً عن عدم تعمده الإيذاء في الإنذارين اللذين حصل عليهما خلال المباراة.