شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، غدًا، الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت قبل السفر إلى السنغال.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفًا على تونجيت السنغالي، الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الفريق فاز، أمس، على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز، ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.