شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي خاص لـ«عبدالشافي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم، على هامش مران اليوم، المقام حاليًا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويعاني محمد عبدالشافي من الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تدريبي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، المقر لها الثلاثاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.