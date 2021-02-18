شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالشافي ينتظم في تدريبات الزمالك بعد العودة من السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية، عقب العودة من السنغال.

ويواجه الزمالك، فريق توجيت السنغالي، في السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات.

ويعاني عبدالشافي من الإصابة بقطع في الغضروف الخارجي للركبة تعرض لها خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف الطبيب أن عبدالشافي بدأ يتماثل للشفاء من الإصابة، ولايتبقى له سوى أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.