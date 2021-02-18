شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم ينتظرون «طوق النجاة» من باتشيكو في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحصول على فرصة من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، بالمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في المباريات المقبلة.
ويعاني بعض لاعبي الفريق الأبيض من حالة التجميد الفني منذ بداية الموسم الجاري، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني، ويأمل هؤلاء اللاعبين في الحصول على فرصة بالتواجد في التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة، خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في بعض المراكز.
وتستعرض لكم «المصري اليوم» في السطور التالية أبرز اللاعبين الذين ينتظرون قبلة الحياة من باتشيكو:
1- أسامة فيصل:
يأمل مهاجم الزمالك الشاب في أن يعود للمشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات المقبلة، خاصة بعد رحيل الثنائي مصطفى محمد، الذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراي التركي، وعمر السعيد، الذي تمت إعارته إلى صفوف نادي الجونة، ولم يشارك فيصل مع الزمالك هذا الموسم سوى في 5 مباريات في مختلف المسابقات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.
2- محمد عبدالسلام:
ينتظر مدافع نادي الزمالك قبلة الحياة من باتشيكو، بالمشاركة بصفة أساسية، خاصة أنه لم يحصل على فرصته مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ويأمل عبدالسلام، في أن يشارك مع نادي الزمالك في بعض المباريات المقبلة، حتى يكون ضمن كتيبة المنتخب في أوليمبياد طوكيو، خاصة بعدما أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، أنه لن يضم أي لاعب في الأوليمبياد لا يشارك مع ناديه بشكل أساسي.
ويذكر أن محمد عبدالسلام لم يشارك مع الزمالك سوى في دقائق معدودة، لاعتماد الجهاز الفني على خدمات الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني.
3- محمود عبدالعزيز:
يتمنى لاعب خط وسط الفريق الأبيض أن يعود للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة، والتي أبعدته عن الفريق طوال الموسم الماضي، ولم يشارك عبدالعزيز، في أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم، في ظل اعتماد الجهاز الفني على خدمات الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي وإمام عاشور.
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