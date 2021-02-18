شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم ينتظرون «طوق النجاة» من باتشيكو في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحصول على فرصة من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، بالمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في المباريات المقبلة.

ويعاني بعض لاعبي الفريق الأبيض من حالة التجميد الفني منذ بداية الموسم الجاري، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني، ويأمل هؤلاء اللاعبين في الحصول على فرصة بالتواجد في التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة، خاصة في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في بعض المراكز.

وتستعرض لكم «المصري اليوم» في السطور التالية أبرز اللاعبين الذين ينتظرون قبلة الحياة من باتشيكو:

1- أسامة فيصل:

يأمل مهاجم الزمالك الشاب في أن يعود للمشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات المقبلة، خاصة بعد رحيل الثنائي مصطفى محمد، الذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراي التركي، وعمر السعيد، الذي تمت إعارته إلى صفوف نادي الجونة، ولم يشارك فيصل مع الزمالك هذا الموسم سوى في 5 مباريات في مختلف المسابقات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.

2- محمد عبدالسلام:

ينتظر مدافع نادي الزمالك قبلة الحياة من باتشيكو، بالمشاركة بصفة أساسية، خاصة أنه لم يحصل على فرصته مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ويأمل عبدالسلام، في أن يشارك مع نادي الزمالك في بعض المباريات المقبلة، حتى يكون ضمن كتيبة المنتخب في أوليمبياد طوكيو، خاصة بعدما أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، أنه لن يضم أي لاعب في الأوليمبياد لا يشارك مع ناديه بشكل أساسي.

ويذكر أن محمد عبدالسلام لم يشارك مع الزمالك سوى في دقائق معدودة، لاعتماد الجهاز الفني على خدمات الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني.

3- محمود عبدالعزيز:

يتمنى لاعب خط وسط الفريق الأبيض أن يعود للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة، والتي أبعدته عن الفريق طوال الموسم الماضي، ولم يشارك عبدالعزيز، في أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم، في ظل اعتماد الجهاز الفني على خدمات الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي وإمام عاشور.