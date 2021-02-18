شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن انضمام لاعبه لمنتخب الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة النادي المصري تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء أبوالفتح أشرف كامل، لاعب فريق المصري تحت 17 عامًا «2003»، إلى معسكر منتخب الشباب للفئة العمرية ذاتها، بقيادة الكابتن محمود جابر، والذي يُقام بأحد فنادق القاهرة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الثالث والعشرين من فبراير الجاري، ويستمر لمدة يومين.

الجدير بالذكر أن هذا التجمع يُعد هو الأول لمنتخب مصر للشباب تحت 17 عامًا الذي يتم تكوينه حاليًا، علمًا بأن جميع اللاعبين المختارين للمعسكر سيخضعون، اليوم الخميس، بمقر اتحاد الكرة، للمسحة الطبية المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».