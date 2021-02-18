اشبيلية يفاوض ليفربول على نجمه الياباني 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن نادي إشبيلية يسعى للحصول على خدمات الدولي الياباني، تاكومي ​مينامينو​ نجم ​ليفربول​ الانكليزي.



وانتقل مينامينو على سبيل الاعارة من الريدز الى فريق ساوثامبتون، ومن المفترض أن يعود للريدز في الصيف.

وبحسب موقع " Fichajes" الإسباني، فان النادي الاندلسي يرغب في ضم الدولي الياباني من ليفربول في الصيف المقبل، خاصة وأنه خرج من حسابات يورغن كلوب.

ويعد لاعب سالزبورغ السابق هدفًا ل​اشبيلية​، خاصة وأن المدير الرياضي للنادي، مونشي معجب بقدرات صاحب الـ26 عامًا.

وأشارت التقاير إلى أن إشبيلية على استعداد لدفع 8.7 مليون جنية إسترليني لضم مينامينو من ليفربول، وهو أكثر من الذي دفعه الريدز 7.5 مليون إسترليني لـ سالزبورغ لضمه.