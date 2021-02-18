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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كريستنسن يكشف طريقة توخيل في التدريب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
تحدث اللاعب أندرياس كريستنسن عن الطريقة التي يعتمدها مدرب تشيلسي توماس توخيل في تحفيز اللاعبين.
وقال كريستنسن: "يخبرنا توخيل بأنه إذا لم تكن بحاجة إلى لعب الكرة، فلا داعي لذلك. انتظر حتى يأتي شخص ما ويأخذ الكرة، ولا تتخذ قرارات في اللحظة الأخيرة، واعلم ما الذي ستفعله وحققه".
وأضاف: "لقد قال لنا فقط أن نكون مرتاحين ونؤمن بأنفسنا. وأنا مرتاح للغاية في مركزي. في الوقت الحالي، عندما نلعب كرة قدم جيدة ونحقق انتصارات، فهذا يساعدنا لذا لا يتعين علينا فعل الكثير لتغييرها".