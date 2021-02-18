كريستنسن يكشف طريقة توخيل في التدريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

تحدث اللاعب أندرياس ​كريستنسن​ عن الطريقة التي يعتمدها مدرب ​تشيلسي​ توماس توخيل في تحفيز اللاعبين.



وقال كريستنسن: "يخبرنا توخيل بأنه إذا لم تكن بحاجة إلى لعب الكرة، فلا داعي لذلك. انتظر حتى يأتي شخص ما ويأخذ الكرة، ولا تتخذ قرارات في اللحظة الأخيرة، واعلم ما الذي ستفعله وحققه".

وأضاف: "لقد قال لنا فقط أن نكون مرتاحين ونؤمن بأنفسنا. وأنا مرتاح للغاية في مركزي. في الوقت الحالي، عندما نلعب كرة قدم جيدة ونحقق انتصارات، فهذا يساعدنا لذا لا يتعين علينا فعل الكثير لتغييرها".