لابورتا يلمح لصفقة ضخمة لنادي برشلونة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

ألمح خوان ​لابورتا​ المرشح لرئاسة نادي ​برشلونة​ الاسباني، لإمكانية التعاقد مع مهاجم نادي بوروسيا ​دورتموند​، إيرلينغ ​هالاند​ من أجل تدعيم خط الهجوم في المستقبل.



ويعد هالاند أحد أبرز اللاعبين الموهوبين في عالم كرة القدم، حيث تألق بقميص ناديي سالزبورغ وبوروسيا دورتموند بالفترة السابقة مما جذب أنظار الاندية الكبيرة في اوروبا مثل برشلونة، ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وعلق لابورتا على إمكانية التعاقد مع هالاند مستقبلًا لشبكة "ESPN":" إذا كان علينا تحسين فريق كرة القدم، لدي كل الكروت جاهزة لألعب بها في سوق الانتقالات".

يذكر أن هالاند قد نجح في تسجيل 24 هدف في 23 مباراة رسمية مع البي في بي، وهو ما يؤكد على موهبته وسبب رغبة الأندية الأوروبية في ضمه.